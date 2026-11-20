Сухогруз подвергся нападению в 95 км к юго-западу от Аль-Мукаллы (Йемен).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"К сухогрузу ... с левого борта подплыла небольшая лодка с шестью вооруженными лицами на борту. Было произведено четыре выстрела подряд, и вооруженная команда охраны на борту сухогруза сделала предупредительные выстрелы в ответ. Капитан сообщил, что судно не повреждено и никто из членов экипажа не пострадал", - сказано в сообщении.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

В связи с инцидентов проводится расследование.