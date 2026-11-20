UKMTO: Сухогруз недалеко от Йемена подвергся нападению
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 17:55
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Сухогруз подвергся нападению в 95 км к юго-западу от Аль-Мукаллы (Йемен).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"К сухогрузу ... с левого борта подплыла небольшая лодка с шестью вооруженными лицами на борту. Было произведено четыре выстрела подряд, и вооруженная команда охраны на борту сухогруза сделала предупредительные выстрелы в ответ. Капитан сообщил, что судно не повреждено и никто из членов экипажа не пострадал", - сказано в сообщении.
Судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
В связи с инцидентов проводится расследование.
Последние новости
18:45
Нидерландский фрегат присоединится к миссии ЕС по защите судов в Красном мореДругие страны
18:44
Фото
Шахин Алиев назвал приоритеты следующего этапа развития цифрового правительства АзербайджанаИКТ
18:36
Агрономов Азербайджана планируют объединить на единой платформеАПК
18:28
ГЭЦ объявил регистрацию на экзамен для водителей таксиНаука и образование
18:26
В Армении произошло крупное ДТП с участием 15 автомобилейВ регионе
18:24
В Совете прессы назвали новые критерии конкурсов шагом к цифровой трансформации медиаМедиа
18:07
Бернем признал ущерб британской экономике от Brexit, новое соглашение с ЕС должно принести £17 млрдДругие страны
17:59
В туалете аэропорта Баку нашли часы и украшения почти на 60 тыс. манатовБизнес
17:55
UKMTO: Сухогруз недалеко от Йемена подвергся нападениюДругие страны