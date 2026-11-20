Новые критерии медиаконкурсов могут усилить присутствие профессиональных медиа в соцсетях и тем самым ослабить влияние непрофессиональных, неэтичных и безответственных публикаций.

Как сообщает Report, такое мнение высказал член правления Совета прессы Гаджибей Гейдарли, комментируя изменения в правилах конкурсов Совета по медиа и вещанию для СМИ и журналистов.

По словам Гейдарли, учет активности в соцсетях как отдельного критерия оценки онлайн-СМИ отвечает реалиям современной журналистики. Он назвал этот подход позитивным и перспективным.

"Сегодня журналистика выходит за рамки традиционных медиаплатформ. Значительную часть информации люди получают через социальные сети, и присутствие медиа на этих площадках уже стало необходимостью", - отметил он.

Гейдарли считает, что новые критерии побудят профессиональных журналистов активнее работать в соцсетях, а редакциям помогут быстрее освоить эти площадки и расширить аудиторию. По его словам, такой подход будет стимулировать журналистов эффективнее доносить качественные материалы до аудитории через цифровые платформы.

Он также отметил, что более активная работа журналистов и надежных СМИ в соцсетях может укрепить профессиональные стандарты на этих площадках и помочь аудитории чаще обращаться к проверенным источникам информации.

При оценке онлайн-медиа на конкурсах учитываются также показатели читаемости и техническое состояние сайтов. В конкурсах для журналистов оценивается, как аудитория взаимодействует с материалами, опубликованными в их личных аккаунтах.

Гейдарли подчеркнул, что профессиональной журналистике важно укреплять позиции в цифровой среде, сохраняя присутствие на традиционных площадках.

"Качественная журналистика сегодня должна быть представлена на каждой площадке. С этой точки зрения я считаю новый механизм оценки важным шагом к цифровой трансформации азербайджанских медиа, повышению их конкурентоспособности и укреплению позиций профессиональной журналистики в соцсетях", - сказал председатель комиссии.