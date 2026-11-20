Совет по медиа и вещанию внес изменения в условия конкурсов для индивидуальных журналистов, печатных и онлайн-медиа.

Как сообщает Report, при оценке конкурсных работ теперь будут учитываться публикации в социальных сетях X, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram и YouTube, а также количество взаимодействий с ними.

Оценка будет проводиться на основе показателей, зафиксированных в индивидуальных цифровых аккаунтах за отчетный период. Искусственно накрученные подписчики и взаимодействия учитываться не будут.

Для подтверждения принадлежности аккаунта онлайн-медиа к соответствующему изданию ссылка на него должна быть размещена на сайте медиа, а доменное имя сайта - указано в профиле аккаунта.