Внесены изменения в условия конкурсов для журналистов и онлайн-медиа
Медиа
- 20 ноября, 2026
- 11:42
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Совет по медиа и вещанию внес изменения в условия конкурсов для индивидуальных журналистов, печатных и онлайн-медиа.
Как сообщает Report, при оценке конкурсных работ теперь будут учитываться публикации в социальных сетях X, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram и YouTube, а также количество взаимодействий с ними.
Оценка будет проводиться на основе показателей, зафиксированных в индивидуальных цифровых аккаунтах за отчетный период. Искусственно накрученные подписчики и взаимодействия учитываться не будут.
Для подтверждения принадлежности аккаунта онлайн-медиа к соответствующему изданию ссылка на него должна быть размещена на сайте медиа, а доменное имя сайта - указано в профиле аккаунта.
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