Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 декабря проведет экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку и желающих получить сертификат.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, регистрация началась сегодня в 17:30 и продолжится до 18:00 7 декабря.

Водителям необходимо сначала создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ и зарегистрироваться через сервис "Регистрация на актуальные электронные экзамены, печать пропускного листа и результатов".

Участие в экзамене платное. После создания "Личного кабинета" кандидаты должны пополнить его счет на сумму 35 манатов, необходимую для участия в экзамене. Оплаченная сумма не возвращается зарегистрированным кандидатам, которые не явились на экзамен.