Военно-морской корабль Нидерландов Zr.Ms. Evertsen примет участие в операции Европейского союза "Аспиды" (EUNAVFOR ASPIDES) в Красном море с середины декабря по начало января.

Как сообщает Report со ссылкой на минобороны Королевства, об этом сегодня заявили в Палате представителей министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен и министр обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус.

В рамках операции фрегат противовоздушной обороны и командный корабль будет задействован для защиты грузовых судов в Красном море.

В заявлении отмечается, что свобода судоходства имеет важное значение для экономического благополучия Нидерландов.

"Дальнейшие ограничения на свободное передвижение судов через Красное море могут подорвать международный правопорядок, а также повлечь негативные экономические последствия для нидерландских и европейских судовладельцев, промышленности и потребителей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.