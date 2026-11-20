Агрономов Азербайджана планируют объединить на единой платформе
АПК
- 20 ноября, 2026
- 18:36
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Агрономов со всего Азербайджана планируют объединить на единой платформе, где специалисты смогут обмениваться опытом и вместе искать решения для защиты растений и повышения урожайности.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства аграрных услуг Сардар Гаджиев на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике".
По словам Гаджиева, агентство намерено сделать встречи агрономов регулярными. На них специалисты смогут обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются в своей работе, и предлагать решения.
Гаджиев также подчеркнул, что при производстве сельхозпродукции важно уделять внимание ее качеству, безопасности и конкурентоспособности на рынке.
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