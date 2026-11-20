В докладе ООН за 2026 год Азербайджан поднялся на 38-е место по Индексу развития электронного правительства (ИРЭП). Это важное свидетельство международного признания результатов, достигнутых страной в области цифровой трансформации.

В 2024 году страна занимала 74-е место, а ее продвижение на 36 позиций всего за 2 года стало результатом мер по цифровизации государственных услуг, расширению электронных платформ и внедрению технологических решений в систему управления. В частности, подъем на 11-е место по Индексу онлайн-услуг свидетельствует о масштабе прогресса в развитии цифровых государственных услуг.

Укрепление международных позиций Азербайджана в сфере цифрового правительства позволяет яснее увидеть результаты реформ, проводимых в этой области в последние годы. Продвижение нашей страны на 36 позиций и выход на 38-е место по индексу ИРЭП, составляемому Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, - это не просто изменение позиции в рейтинге, но и свидетельство более широкого применения цифровых решений в государственном управлении.

Согласно докладу, общий показатель ИРЭП Азербайджана составил 0,8847 балла. Это на 16,3% больше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 0,7607 балла. Таким образом, Азербайджан еще больше укрепил свои позиции в категории "Очень высокий ИРЭП" и поднялся в подгруппу V3, в которую входят такие страны, как Австрия, Япония, Канада и Израиль.

В шаге от первой десятки по онлайн-услугам

Согласно докладу, наиболее заметного прогресса Азербайджан достиг по Индексу онлайн-услуг (OSI). По этому показателю наша страна поднялась с 67-го места в 2024 году на 11-е, продвинувшись на 56 позиций. Этот результат можно считать одним из главных факторов подъема в общем рейтинге.

Примечательно, что по уровню развития онлайн-услуг Азербайджан опередил и ряд развитых стран: Великобритания, Исландия, США, Канада, Норвегия и Австралия. Среди заметных результатов и 10-е место по субиндексу предоставления услуг, которое Азербайджан разделил с Эстонией.

Отметим, что Индекс онлайн-услуг оценивает уровень развития государственных услуг в цифровой среде по нескольким направлениям. К ним относятся институциональные основы, предоставление услуг, цифровой контент, технологии, а также участие и вовлеченность граждан. Эти критерии показывают, что для достижения высокого результата недостаточно лишь увеличить число электронных услуг. Важны также удобство этих услуг для пользователя, их доступность, согласованность действий различных государственных органов при их предоставлении и соответствие услуг потребностям граждан.

В этом отношении заслуживает внимания тот факт, что Азербайджан занял первое место в мире по субиндексу институциональных основ. Этот показатель подчеркивает значимость работы по созданию нормативно-правовых и институциональных основ, необходимых для развития цифрового правительства. Иными словами, для устойчивого развития цифровых услуг наряду с техническими возможностями необходимы и механизмы управления, обеспечивающие их работу.

В свою очередь, 10-е место по показателю предоставления услуг свидетельствует о том, что цифровые решения уже применяются на практике. Возможность получить услугу без посещения государственного органа и предъявления различных справок и документов на бумаге позволяет выстроить новый подход в отношениях между государством и гражданином. Такая модель помогает экономить время и сокращать число административных процедур.

Лидер Южного Кавказа в сфере цифрового правительства

Результат Азербайджана по Индексу развития электронного правительства ООН свидетельствует о существенном укреплении позиций страны не только на мировом, но и на региональном уровне. Так, в докладе за 2026 год Азербайджан занял первое место среди стран Южного Кавказа. Позиции Армении и Грузии, занявших соответственно 55-е и 58-е места в общем рейтинге, подтверждают лидерство Азербайджана в регионе по уровню развития цифрового правительства.

Этот результат показывает, что меры Азербайджана по цифровизации государственных услуг, совершенствованию механизмов электронного управления и развитию цифровой инфраструктуры дают более высокие результаты и в сравнении с другими странами региона.

Азербайджан улучшил свои позиции и среди стран СНГ, поднявшись с 6-го места в 2024 году на 3-е. Еще более заметного результата удалось достичь по Индексу онлайн-услуг. По этому показателю Азербайджан занял первое место среди стран СНГ, государств - членов Организации тюркских государств и развивающихся стран, не имеющих выхода к открытому морю (LLDC).

Показатель Азербайджана обращает на себя внимание и при сравнении с другими тюркскими государствами. Так, разница с Турцией по Индексу онлайн-услуг составляет всего 0,0008 балла. Это говорит о том, что показатели Азербайджана и Турции по уровню развития цифровых государственных услуг очень близки.

В целом выход Азербайджана на лидирующую позицию на Южном Кавказе, в первую тройку в СНГ и на первое место по онлайн-услугам в ряде международных групп повышает шансы страны стать региональным центром в сфере цифрового правительства.

Институциональные основы цифровой трансформации

Было бы неверно связывать результат Азербайджана в международном рейтинге исключительно с внедрением отдельных электронных услуг. В последние годы цифровая трансформация стала одним из приоритетов государственной политики. Принятие стратегических документов в этой области, совершенствование правовой базы и координация деятельности государственных органов создали предпосылки для формирования единой модели цифрового развития.

Стоит отметить, что проведение под председательством президента Ильхама Алиева совещания, посвященного единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", свидетельствует о политической воле и системном подходе к этому вопросу. Такие документы, как Концепция цифрового развития и "План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", играют важную роль в определении основных приоритетов на предстоящий период.

Наряду с расширением цифровых государственных услуг в этих документах на первый план выходят развитие инфраструктуры данных, внедрение технологий искусственного интеллекта, укрепление кибербезопасности и повышение эффективности государственного управления. В то же время поддержка компаний и стартапов, работающих в секторе ИКТ, развитие механизмов венчурного финансирования и краудфандинга, а также совершенствование правового регулирования деятельности технопарков способствуют расширению институциональной базы цифровой экономики.

Важная особенность этого подхода состоит в том, что цифровая трансформация не ограничивается внутренними потребностями государственного сектора. Для развития цифровой экономики важно также вовлекать в этот процесс частный сектор, технологические компании и авторов инновационных инициатив. Ведь от разработки и внедрения новых технологий, вывода цифровых продуктов на рынок и применения современных решений во взаимодействии государства и бизнеса зависят общие темпы развития.

Важную роль в координации работы в этой сфере играет и Совет по цифровому развитию, возглавляемый первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Поскольку цифровая трансформация затрагивает полномочия и сферы деятельности разных государственных органов, особое значение имеют единый подход, согласование решений и контроль за реализацией инициатив. Более тесная межведомственная координация позволяет реализовывать цифровые проекты не изолированно друг от друга, а в рамках единой государственной политики.

Основные инструменты цифрового правительства

Одна из важнейших задач развития цифрового правительства - объединение государственных услуг в единой цифровой среде. Прежде для получения разных услуг гражданину нередко приходилось обращаться к системам разных ведомств, повторно предоставлять одни и те же сведения и проходить различные процедуры. Новый подход предусматривает упрощение этих процессов и более тесную интеграцию услуг.

В этом отношении платформа mygov - один из важных инструментов объединения государственных услуг в едином цифровом пространстве. Предоставляя доступ к услугам разных государственных органов через единую платформу, она упрощает для граждан повседневные административные процедуры. Главной целью при этом должен быть не просто перевод существующих услуг в электронную форму, а такая их организация, при которой пользователю было бы удобнее и быстрее их получать.

Безусловно, эффективность цифрового правительства напрямую зависит и от того, насколько налажен обмен данными между государственными органами. Поэтому особое значение имеет расширение обмена данными на базе digital.bridge. Интеграция информационных систем различных ведомств может уменьшить потребность в повторном сборе одних и тех же сведений, упростить процедуры предоставления услуг и повысить оперативность работы государственных органов.

Другое важное направление - внедрение цифрового документооборота и принципов "безбумажного правительства". Подготовка, передача и хранение документов в электронной форме позволяют сократить административные расходы и повысить оперативность принятия решений. Это особенно важно для государственных органов с большим объемом документооборота.

Вместе с тем само по себе наличие цифровых платформ не следует считать конечным результатом. Главное - насколько эффективны эти платформы в повседневном использовании, бесперебойно ли работают сервисы, актуальны ли данные и учтены ли потребности пользователей. Следующий этап развития цифрового правительства будет определяться тем, может ли гражданин получить одну услугу без обращения к нескольким системам, насколько безопасно передаются данные между ведомствами и в какой мере автоматизирована обработка обращений.

Человеческий капитал и телекоммуникационная инфраструктура как решающие факторы

Индекс развития электронного правительства ООН оценивает не только состояние онлайн-услуг. Среди других его основных компонентов - Индекс телекоммуникационной инфраструктуры и Индекс человеческого капитала. Такой подход отражает комплексный характер развития цифрового правительства.

Телекоммуникационная инфраструктура - одно из основных условий доступности электронных услуг. Охват населения интернетом, качество инфраструктуры связи и технологические возможности напрямую влияют на бесперебойность предоставления государственных услуг в цифровой среде. Для того чтобы цифровая трансформация носила инклюзивный характер, особенно важно расширять возможности жителей регионов пользоваться электронными услугами.

Здесь следует учитывать потребности социальных групп, различающихся по возрасту, месту жительства и уровню цифровых навыков. Иначе рост числа электронных услуг может не сопровождаться соответствующим ростом их фактического использования. Поэтому развитие цифрового правительства должно не только создавать технологические возможности, но и обеспечивать их доступность для всех групп населения.

Искусственный интеллект и новый этап развития

В докладе об ИРЭП за 2026 год учтены такие новые направления, как интеграция цифровых государственных услуг, предоставление услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и применение решений на базе искусственного интеллекта, что свидетельствует об изменении самого понятия цифрового правительства. Теперь при международной оценке внимание уделяется не только наличию электронных услуг, но и степени их интеграции и возможности предвосхищать потребности граждан.

В этом отношении особое значение приобретает развитие проактивной модели предоставления услуг. При такой модели гражданину не нужно отдельно обращаться за каждой услугой: государственные органы могут определить его потребности на основе имеющихся данных и предоставить соответствующие услуги. Например, если в определенной жизненной ситуации человеку необходимы сразу несколько госуслуг, единый механизм координации этих процессов может существенно снизить административную нагрузку на гражданина.

Технологии искусственного интеллекта также открывают новые возможности в государственном управлении. Их можно использовать для обработки обращений, анализа данных, персонализации услуг и поддержки принятия решений. При этом внедрение решений на базе ИИ требует внимания к защите данных, прозрачности алгоритмов и вопросам безопасности.

Расширение цифровых государственных услуг повышает и значимость кибербезопасности. Накопление больших объемов данных в информационных системах государственных органов и обмен этими данными предъявляют повышенные требования к их защите. Поэтому на следующем этапе цифровой трансформации информационная безопасность должна оставаться одним из главных приоритетов. Сохранение доверия граждан к электронным услугам также зависит именно от безопасности данных и надежности систем.

Главной целью станет закрепление достигнутых результатов

Выход Азербайджана на 38-ю позицию в рейтинге по ИРЭП - важное достижение в реализации планов страны в области цифрового развития. В частности, 11-е место по Индексу онлайн-услуг свидетельствует о масштабе результатов, достигнутых в цифровизации государственных услуг. Вместе с тем продвижение в международном рейтинге следует рассматривать не как завершение работы, а как появление новых возможностей для достижения более высоких целей.

На следующем этапе важно сосредоточиться на повышении качества цифровых услуг и их доступности для всех групп населения, дальнейшем расширении обмена данными между государственными органами и развитии проактивной модели предоставления услуг. В то же время совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры, увеличение инвестиций в человеческий капитал, повышение цифровой грамотности и укрепление механизмов кибербезопасности могут обеспечить устойчивость достигнутых результатов.

Словом, продвижение Азербайджана на 36 позиций по Индексу развития электронного правительства ООН свидетельствует о том, что цифровая трансформация уже вышла за рамки внедрения отдельных электронных услуг. В предстоящий период главной задачей будет добиться того, чтобы граждане ощутили результаты этого достижения в повседневной жизни: ускорить предоставление государственных услуг, сделать их доступнее и лучше увязать между собой. Таким образом, развитие цифрового правительства будет иметь значение не только для укрепления позиций в международных рейтингах, но и для повышения эффективности государственного управления и удовлетворенности граждан.