Азербайджан остается крупнейшим экономическим и торговым партнером Республики Корея на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Фарид Абдинбеев на приеме по случаю Дня основания государства и Дня вооруженных сил Южной Кореи.

По его словам, развитие торгово-экономических отношений остается одним из приоритетов двусторонней повестки. Азербайджан рассматривает Корею как надежного партнера в достижении стратегических экономических целей и приветствует растущий интерес корейских компаний и инвесторов к экономике страны.

"Мы придаем особое значение полноценному использованию существующих механизмов содействия двусторонней торговле, прежде всего Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, для преобразования наших целей в конкретные деловые возможности и инвестиционные проекты", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что регулярные грузовые рейсы Silk Way West Airlines в Корею способствуют развитию торговли. Он также выразил надежду, что введенный Азербайджаном с 1 июля 2026 года в одностороннем порядке временный безвизовый режим для владельцев обычных корейских паспортов увеличит туристические потоки, расширит экономическое сотрудничество и контакты между гражданами.

В сфере образования Абдинбеев выделил программу двойного диплома бакалавриата Бакинского инженерного университета и Университета Инха, полностью поддерживаемую Государственным нефтяным фондом Азербайджана. По его словам, программа способствует развитию человеческого капитала страны.

Посол отметил, что пятый раунд политических консультаций, состоявшийся в июне в Баку, подтвердил приверженность сторон укреплению политического диалога и расширению практического сотрудничества.

Он добавил, что предстоящее в 2027 году 35-летие установления дипломатических отношений должно стать возможностью для определения новых целей партнерства.