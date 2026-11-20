Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Совета ЕС, средства будут направлены на совместную закупку летального и нелетального оружия для Вооруженных сил Украины.

Пакет помощи предусматривает поставку беспилотников, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем и взрывчатых веществ. Поставки планируется осуществить до конца 2027 года.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, председатель Совета ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы в укреплении своих позиций как на поле боя, так и за столом переговоров.

"Сегодня мы одобряем выделение еще 1 млрд евро для укрепления обороноспособности Украины. Эти средства пойдут на закупку беспилотников, систем ПВО, боеприпасов и других средств, в которых Украина остро нуждается. Украина может рассчитывать на Европу, которая поможет ей укрепить свои позиции как на поле боя, так и за столом переговоров", - отметила она.

Принятое решение стало очередным шагом в реализации политического соглашения, достигнутого государствами - членами ЕС 25 сентября 2026 года, о мобилизации в общей сложности 6,6 млрд евро для поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира.