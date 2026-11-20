В Ормузском проливе танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 20:50
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На танкере, следовавшем на выход из Ормузского пролива, вспыхнул пожар после попадания неизвестного снаряда.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об инциденте в пятницу проинформировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По его данным, снаряд попал в судно в восьми морских милях к северу от оманского города Хасаб.
О пожаре на борту сообщил сотрудник компании, отвечающий за безопасность судна. Сведений о погибших, пострадавших или ущербе окружающей среде не поступало. Власти расследуют обстоятельства происшествия.
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