На танкере, следовавшем на выход из Ормузского пролива, вспыхнул пожар после попадания неизвестного снаряда.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об инциденте в пятницу проинформировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По его данным, снаряд попал в судно в восьми морских милях к северу от оманского города Хасаб.

О пожаре на борту сообщил сотрудник компании, отвечающий за безопасность судна. Сведений о погибших, пострадавших или ущербе окружающей среде не поступало. Власти расследуют обстоятельства происшествия.