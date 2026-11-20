Курс биткоина - крупнейшей в мире криптовалюты - впервые с июля 2026 года опустился ниже $60 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по последним данным торгов, криптовалюта подешевела на 3,08% - до $59 610.

Снижение произошло на фоне опасений инвесторов по поводу завышенных рыночных оценок. Эти опасения оказывали давление на активы, связанные с искусственным интеллектом, и на другие рисковые активы.