Биткоин впервые с июля опустился ниже $60 тыс.
Финансы
- 20 ноября, 2026
- 20:13
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Курс биткоина - крупнейшей в мире криптовалюты - впервые с июля 2026 года опустился ниже $60 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по последним данным торгов, криптовалюта подешевела на 3,08% - до $59 610.
Снижение произошло на фоне опасений инвесторов по поводу завышенных рыночных оценок. Эти опасения оказывали давление на активы, связанные с искусственным интеллектом, и на другие рисковые активы.
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