В МИД России вызван временный поверенный в делах Эстонии в Москве на фоне решения эстонских властей закрыть границу с РФ на полгода.

Как передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, решение эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией является "конфронтационным".

Она отметила, что решение "возымеет самые негативные последствия" в экономике и социальной сфере, в особенности в приграничных регионах самой Эстонии.

"Для доведения до эстонской стороны российской позиции о неприемлемости враждебных действий в отношении нашей страны в МИД России вызван временный поверенный в делах Эстонии", - заявила Захарова.