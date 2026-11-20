Правительство Эстонии приняло в пятницу решение о закрытии всех пограничных переходов на сухопутной границе с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кристена Михала.

Отмечается, что все пограничные переходы на сухопутной границе с Россией - два в Нарве и три в юго-восточной Эстонии (Койдула, Лухамаа и Саатсе) - закроются с 7 часов утра 1 декабря.

Михал добавил, что через шесть месяцев правительство проведет новую оценку необходимости закрытия границы с учетом ситуации с безопасностью.