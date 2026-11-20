Эстония закрывает границу с Россией на шесть месяцев с 1 декабря
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 14:41
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Правительство Эстонии приняло в пятницу решение о закрытии всех пограничных переходов на сухопутной границе с Россией.
Как передает Report, об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кристена Михала.
Отмечается, что все пограничные переходы на сухопутной границе с Россией - два в Нарве и три в юго-восточной Эстонии (Койдула, Лухамаа и Саатсе) - закроются с 7 часов утра 1 декабря.
Михал добавил, что через шесть месяцев правительство проведет новую оценку необходимости закрытия границы с учетом ситуации с безопасностью.
Estoniya dekabrın 1-dən Rusiya ilə sərhədi 6 ay müddətinə bağlayır
Estonia to close land border with Russia from December 1
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