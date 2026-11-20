В январе-октябре текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан 128,4 тонны автомобильных запчастей и аксессуаров на сумму $2,1 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, это соответственно на 29% больше и на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Таким образом, Азербайджан стал крупнейшим импортером автозапчастей и аксессуаров из Грузии.

За 10 месяцев текущего года Грузия продала в зарубежные страны 424 тонны автозапчастей и аксессуаров на сумму $5,5 млн, что соответственно на 17% и на 34% меньше показателей прошлого года.

За отчетный период поставки также осуществлялись в Армению - на $1,7 млн (159 т), Турцию - на $697 тыс. (34 т), Гонконг - на $354 тыс. (15,3 т) и ОАЭ - на $84,2 тыс. (3,4 т).