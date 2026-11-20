Китаю и Сингапуру следует укреплять стратегическое взаимодействие и развивать сотрудничество в условиях беспрецедентных за столетие изменений в мире.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CCTV+, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом в Шэньчжэне.

Лидер КНР подчеркнул, что обе страны должны быть партнерами по развитию, лидирующими в области инноваций, продолжать сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", обеспечивать высокий уровень реализации крупных проектов сотрудничества, а также начать переговоры о расширенной версии 4.0 соглашения о свободной торговле.

Си Цзиньпин призвал к достижению знаковых результатов сотрудничества в таких областях, как цифровая экономика, зеленое развитие и искусственный интеллект, а также к продвижению двустороннего сотрудничества в направлении большей инновационности, интеллектуальности и устойчивого развития.