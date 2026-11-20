Ильхам Алиев встретился в Ханое с председателем Национального собрания Вьетнама
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 10:20
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20 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Ханое с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном.
Об этом сообщает корреспондент Report из Вьетнама.
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President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with Chairman of National Assembly of Vietnam in Hanoi
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