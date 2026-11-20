В Азербайджане поставлена цель достичь 70-процентного самообеспечения пшеницей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сеймур Сафарли на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике" в Баку.

По его словам, в настоящее время примерно 55% спроса на продовольственную пшеницу в стране удовлетворяется за счет местного производства:

"Одна из главных целей - увеличение урожайности пшеницы до 50 центнеров с гектара. При этом планируется удовлетворять 65-70% внутреннего спроса за счет местного производства. С этой целью Совет аграрных субсидий разработал новые механизмы субсидирования для 22 регионов с наибольшим земельным потенциалом для выращивания пшеницы. Эти механизмы могут сыграть важную роль в стимулировании местного производства".

Сафарли добавил, что реформы реализуются в рамках Госпрограммы на 2026-2030 годы: "Главная цель – повысить качество получаемой продукции. Сегодня увеличение сельскохозяйственного производства возможно не за счет расширения обрабатываемых площадей, а за счет повышения производительности".