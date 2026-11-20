Сегодня возобновляется движение поездов Баку–Балакян–Баку
Инфраструктура
- 20 ноября, 2026
- 09:51
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
С 20 ноября ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) возобновляет регулярное пассажирское сообщение по маршруту Баку–Балакян–Баку.
Как сообщает Report, поезд будет отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала в 23:30 и прибывать в Балакян в 08:10. В обратном направлении отправление запланировано на 21:10, прибытие в Баку - на 06:01.
Движение по маршруту было приостановлено 1 августа из-за ремонта железнодорожной линии Гах–Загатала, поврежденной селевым потоком.
Последние новости
11:07
США выделят $78 млн на поддержку системы здравоохранения ТаджикистанаВ регионе
11:02
Фото
В Агдаме ко Дню города организованы ярмарка и художественная выставкаКарабах
10:58
Фото
Аккредитованные в Азербайджане дипломаты ознакомились с процессом Великого возвращенияВнешняя политика
10:54
Вюсал Гаджиев: В Азербайджане есть потребность в кадрах для тепличного сектораАПК
10:52
Новый ректор БГУ: Современный вуз должен формировать у молодежи ответственность за будущее страныНаука и образование
10:41
КНБ Казахстана за два месяца изъяли 45 единиц огнестрельного оружияВ регионе
10:29
В Грузии объявили траур по жертвам трагедии в ПоничалаВ регионе
10:25
В Азербайджане современные системы орошения внедрят на 30 тыс. га земельАПК
10:25
Азербайджан и Греция обсудили развитие сотрудничества в образованииНаука и образование