С 20 ноября ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) возобновляет регулярное пассажирское сообщение по маршруту Баку–Балакян–Баку.

Как сообщает Report, поезд будет отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала в 23:30 и прибывать в Балакян в 08:10. В обратном направлении отправление запланировано на 21:10, прибытие в Баку - на 06:01.

Движение по маршруту было приостановлено 1 августа из-за ремонта железнодорожной линии Гах–Загатала, поврежденной селевым потоком.