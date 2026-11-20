Сокращение потерь сельхозпродукции остается одной из ключевых задач аграрного сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сеймур Сафарли на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике" в Баку.

По его словам, в текущем году объемы производства зерна выросли на 8%. Кроме того, страна произвела и экспортировала в 73 государства около 173 тыс. тонн помидоров и 187 тыс. тонн хурмы.

Сафарли отметил, что изменение климата, дефицит воды, вредители и болезни создают риски для растениеводства, из-за чего потери продукции достигают значительных масштабов.

Он также обратил внимание на потенциал повышения урожайности зерновых и кормовых культур за счет более широкого применения научных методов в агрономии.