Seymur Səfərli: "Məhsul itkilərinin azaldılması aqrar sahənin əsas çağırışlarındandır"
- 20 noyabr, 2026
- 09:41
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Azərbaycanda məhsul itkilərinin azaldılması aqrar sahənin əsas çağırışlarından biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Seymur Səfərli Bakıda keçirilən "Aqronomiya və bitki sağlamlığı: Elmdən təcrübəyə" adlı konfransda bildirib.
Onun sözlərinə görə, taxılçılıqda məhsul istehsalı cari ildə 8 %-ə qədər artıb: "Ölkə üzrə təxminən 173 min ton pomidor və 187 min ton xurma istehsal olunaraq 73 ölkəyə ixrac edilib. Bu nəticələrin arxasında isə aqronomların gündəlik əməyi dayanır. Lakin qarşıda duran çatışmazlıqlar və çağırışlar da az deyil. İqlim dəyişmələri, su qıtlığı, yeni zərərvericilər və xəstəliklər bitkiçilikdə riskləri artırır. Zərərvericilər və xəstəliklər səbəbindən məhsul itkiləri bəzi hallarda çox yüksək həddə çatır. Əkin sahələrinin əhəmiyyətli hissəsini tutan taxıl və yem bitkiləri isə hələ ki, məhsulun ümumi dəyərində öz potensialına uyğun paya malik deyil. Məhsuldarlığın artırılması üçün böyük ehtiyatlarımız var və bu potensialı elmi aqronomiyanın imkanlarından daha geniş istifadə etməklə reallaşdırmalıyıq".