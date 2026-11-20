Nqiem Vu Hay: Bakıda təhsil almış bir çox vyetnamlı böyük uğurlar qazanıb
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 09:32
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Azərbaycanda təhsil almış bir çox vyetnamlı sonradan yüksək dövlət vəzifələri tutub və peşəkar fəaliyyətlərində əhəmiyyətli uğurlar qazanıblar.
"Report"un Hanoya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Vyetnam və Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının fəxri prezidenti, ölkənin elm və texnologiyalar nazirinin keçmiş müavini Nqiem Vu Hay (Nghiem Vu Khai) bildirib.
"Mən Bakıya 1970-ci ilin avqustunda gəlmişəm. O vaxt 17 yaşım var idi, məktəbi yeni bitirmişdim. Bir il hazırlıq kurslarında rus dilini öyrəndim, sonra isə Bakı Dövlət Universitetinə daxil oldum. Orada beş il oxudum və diplom aldım", - o qeyd edib.
Xəbər yenilənir
Нгием Ву Кхай: Многие вьетнамцы, учившиеся в Баку, добились больших успехов
Nghiem Vu Khai: Many Vietnamese who studied in Baku achieved great success
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