"Baku TV" İlham Əliyevin Vyetnamın tarixi məkanlarını ziyarət etməsi ilə bağlı süjet hazırlayıb
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 09:31
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"Baku TV" Prezident İlham Əliyevin Vyetnamın tarixi məkanlarını ziyarət etməsi ilə bağlı süjet hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, süjetdə Prezident İlham Əliyevin Hanoyda "İnqilab şəhidləri" abidəsi, Hanoyda Ho Şi Minin məqbərəsini ziyarət etməsi barədə məlumat verilib.
"Baku TV"nin Vyetnama ezam olunmuş əməkdaşı Xatirə Məmmədova sözügedən tarixi məkanlar barədə məlumat verib.
"Baku TV" İlham Əliyevin Vyetnamın tarixi məkanlarını ziyarət etməsi ilə bağlı süjet hazırlayıb
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