Многие вьетнамцы, получившие образование в Азербайджане, впоследствии заняли высокие государственные должности и добились значительных успехов в профессиональной деятельности.

Как передает корреспондент Report из Ханоя, об этом журналистам заявил почетный президент Ассоциации дружбы Вьетнама и Азербайджана, бывший заместитель министра науки и технологий страны Нгием Ву Кхай (Nghiem Vu Khai).

"Я приехал в Баку в августе 1970 года. Мне тогда было 17 лет, я только окончил школу. Год я изучал русский язык на подготовительных курсах, а затем поступил в Бакинский государственный университет. Я проучился там пять лет и получил диплом", - рассказал он.

По его словам, во время учебы в Баку вьетнамские студенты получали всестороннюю поддержку от местных жителей, преподавателей и коллег.

"Во Вьетнаме тогда шла тяжелая война. Азербайджанцы, особенно жители нашего любимого Баку, видели в нас представителей вьетнамского народа, который в то время боролся за свою страну. Они сочувствовали нам и создали прекрасные условия для учебы и жизни. Я до сих пор с волнением вспоминаю те дни", - отметил он.

После окончания университета в 1976 году Нгием Ву Кхай вернулся во Вьетнам и стал преподавать в университете. По его словам, знания и опыт, полученные в Баку, помогли ему в дальнейшем обучении в Японии и последующей профессиональной деятельности.

Нгием Ву Кхай также рассказал о встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В мае 2014 года он выступил перед главой государства от имени вьетнамских выпускников азербайджанских вузов.

"Думаю, на президента произвело большое впечатление то, что на встречу пришли несколько сотен бывших студентов, учившихся в Азербайджане", - сказал он.

По оценке Нгием Ву Кхая, за несколько десятилетий в университетах и других учебных заведениях Азербайджана получили образование около 4-5 тыс. граждан Вьетнама. Среди них были выпускники бакалавриата, обладатели ученых степеней и специалисты с техническим образованием.

"Многие вьетнамцы, учившиеся в Баку, добились больших успехов. Один стал заместителем премьер-министра Вьетнама, другой - заместителем председателя Национального собрания. Около 15 человек, включая меня, стали депутатами парламента. Некоторые заняли посты заместителей министров, многие возглавили научно-исследовательские институты и университеты", - отметил он.

В качестве примера собеседник агентства привел профессора Май Чау Нгуена, с которым учился в одной группе в Баку и который впоследствии возглавил Ханойский национальный университет. Сам Нгием Ву Кхай в свое время занимал должность заместителя министра науки и технологий Вьетнама.