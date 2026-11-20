Сегодня стартует XII тур Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 20 ноября, 2026
- 09:23
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Сегодня стартует XII тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся два матча.
В 14:30 "Зиря" встретится с "Имишли" на Евлахском городском стадионе.
Бакинский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков, "Имишли" расположился на восьмой строчке с 11 очками.
В 19:00 "Сумгайыт" примет "Сабах" на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде.
Последний чемпион страны занимает второе место с 21 очком, а "Сумгайыт" - девятое с 10 очками. Обе команды имеют по одной игре в запасе.
XII тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 22 ноября.
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