Сегодня стартует XII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся два матча.

В 14:30 "Зиря" встретится с "Имишли" на Евлахском городском стадионе.

Бакинский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков, "Имишли" расположился на восьмой строчке с 11 очками.

В 19:00 "Сумгайыт" примет "Сабах" на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде.

Последний чемпион страны занимает второе место с 21 очком, а "Сумгайыт" - девятое с 10 очками. Обе команды имеют по одной игре в запасе.

XII тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 22 ноября.