В Евлахе грузовой автомобиль сбил насмерть 12-летнего велосипедиста.

Как сообщает Report, грузовой автомобиль марки Renault Master под управлением Семура Гулиева, двигаясь по территории села Гоюнбинеси Евлахского района, сбил насмерть ехавшего на велосипеде Эльтаджа Мамедли 2014 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело.