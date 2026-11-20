Yevlaxda yük avtomobili 12 yaşlı velosipedçini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 20 noyabr, 2026
- 09:02
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Yevlaxda yük avtomobili 12 yaşlı velosipedçini vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Quliyev Semur Novruz oğlunun idarə etdiyi "Renault Master" markalı yük avtomobili ilə Yevlax rayonu Qoyunbinəsi kəndinin ərazisində hərəkətdə olarkən velosipedlə hərəkətdə olan 2014-cü il təvəllüdlü Məmmədli Eltac Elçin oğlunu vuraraq öldürüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
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