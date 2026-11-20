Три человека погибли в результате столкновения грузовика, перевозившего крупный рогатый скот, с легковым автомобилем на Чуйском тракте в Республике Алтай.

Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительной информации, авария произошла в Шебалинском районе, в 3 км от села Камлак. Водитель грузового автомобиля с полуприцепом, в котором находилось около 100 голов крупного рогатого скота, не справился с управлением на повороте.

В результате грузовик опрокинулся и столкнулся с Audi A4, двигавшейся по встречной полосе. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, проживавшие в Алтайском крае, погибли на месте происшествия. Управлявший скотовозом житель Дагестана получил травмы. Его доставили в больницу.