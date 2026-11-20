Вьетнамский литературовед и переводчик Нгуен Ван Тьен выразил надежду на развитие связей между учреждениями Азербайджана и Вьетнама, занимающимися изучением литературы и культуры.

Как передает корреспондент Report из Ханоя, об этом журналистам заявил Нгуен Ван Тьен.

"Хотелось бы, чтобы между нашими учреждениями, занимающимися изучением литературы и культуры, установились хорошие отношения. Считаю, что у нас есть потенциал для развития культурных и литературных связей", - сказал он.

По словам Тьена, во Вьетнаме растет интерес к азербайджанской литературе. В частности, перевод книги азербайджанского кинорежиссера Аждара Ибрагимова "То, что я увидел во Вьетнаме" вызвал интерес у молодежи.

"В день презентации на мероприятие пришли многие студенты и молодые люди, желавшие получить экземпляр книги и прочитать ее. Сейчас, вероятно, эта книга уже стала редкостью на книжном рынке", - отметил собеседник.

Тьен сообщил, что дважды посещал Азербайджан - в 2024 и 2025 годах. Во время первой поездки он принял участие в международной конференции по литературе народов Азии, прошедшей в Баку, и посетил Национальную академию наук Азербайджана и Институт литературы имени Низами Гянджеви.

В 2026 году Тьен перевел на вьетнамский язык тексты песен из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Он также выступил с инициативой создать в Ханойском университете центры тюркологии и азербайджановедения.