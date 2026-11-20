Назначен директор Абшерон-Хызынского регионального управления образования
Наука и образование
- 20 ноября, 2026
- 09:37
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Приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Эльхан Наджафов назначен директором Абшерон-Хызынского регионального управления образования.
Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (ГАДОО).
В разные годы Наджафов работал учителем и преподавал в высших учебных заведениях. В 2022–2023 годах возглавлял Лянкяран-Астаринское региональное управление образования, в 2023–2024 годах был заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики, а в 2024–2026 годах занимал пост министра образования автономной республики.
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