Приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Эльхан Наджафов назначен директором Абшерон-Хызынского регионального управления образования.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (ГАДОО).

В разные годы Наджафов работал учителем и преподавал в высших учебных заведениях. В 2022–2023 годах возглавлял Лянкяран-Астаринское региональное управление образования, в 2023–2024 годах был заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики, а в 2024–2026 годах занимал пост министра образования автономной республики.