Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам внесет значительный вклад в укрепление двусторонних отношений.

Как передает корреспондент Report из Ханоя, об этом журналистам заявил почетный президент Ассоциации дружбы Вьетнама и Азербайджана, бывший заместитель министра науки и технологий страны Нгием Ву Кхай (Nghiem Vu Khai).

"Сейчас мы принимаем в Ханое президента Азербайджана Ильхама Алиева. Думаю, этот визит внесет большой вклад в укрепление двусторонних отношений в политике, экономике, науке, технологиях, образовании, культуре и других сферах", - сказал он.

По его мнению, по итогам визита правительства двух стран разработают, скорее всего, план действий для выполнения обязательств по дальнейшему развитию двусторонних отношений.

"Думаю, сейчас для этого самое подходящее время", - добавил он.

Нгием Ву Кхай считает, что Азербайджан и Вьетнам имеют большие возможности для формирования новой модели сотрудничества, которая объединила бы исторические традиции дружбы с экономическим и технологическим потенциалом XXI века.

В числе перспективных направлений он назвал энергетику. По его словам, Азербайджан обладает признанным в мире опытом в области разведки, добычи и переработки нефти, а Вьетнам - в освоении морских энергоресурсов. При этом взаимодействие двух стран можно расширить за счет возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и внедрения зеленых технологий.

Еще одним направлением сотрудничества, по мнению Ву Кхая, может стать развитие транспортно-логистических и торговых связей: "Географическое положение Азербайджана позволяет Вьетнаму использовать его в качестве выхода на Кавказ, в Каспийский регион, Центральную Азию и Европу. В свою очередь, Вьетнам может помочь Азербайджану укрепить связи с Юго-Восточной Азией и выйти на более широкий рынок стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)".

Кроме того, Нгием Ву Кхай обратил внимание на перспективы взаимодействия в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. В частности, он выделил искусственный интеллект, передовые инженерные разработки, сельское хозяйство и охрану окружающей среды.

По его мнению, необходимо также расширять образовательные и культурные обмены, в том числе посредством стипендиальных программ, совместных научных исследований, партнерства между университетами и молодежных инициатив.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 ноября прибыл с официальным визитом во Вьетнам.