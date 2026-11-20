Глава МИД Литвы на следующей неделе посетит Азербайджан - Эксклюзив
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 09:01
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Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис 24-26 ноября посетит Азербайджан.
Об этом Report заявил посол Литвы в Баку Кестутис Вашкелявичюс.
По словам дипломата, визит, наряду с регулярными контактами между двумя странами на высоком политическом уровне, подчеркивает значимость, которую Литва придает отношениям с Азербайджаном, а также ее приверженность укреплению двустороннего партнерства.
"В преддверии председательства Литвы в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года, этот визит также предоставит ценную возможность обсудить, каким образом председательство Вильнюса может способствовать дальнейшему развитию отношений между ЕС и Азербайджаном", - отметил посол.
Litva XİN rəhbəri gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək - Eksklüziv
Lithuanian FM to visit Azerbaijan next week - Exclusive
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