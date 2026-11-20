Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис 24-26 ноября посетит Азербайджан.

Об этом Report заявил посол Литвы в Баку Кестутис Вашкелявичюс.

По словам дипломата, визит, наряду с регулярными контактами между двумя странами на высоком политическом уровне, подчеркивает значимость, которую Литва придает отношениям с Азербайджаном, а также ее приверженность укреплению двустороннего партнерства.

"В преддверии председательства Литвы в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года, этот визит также предоставит ценную возможность обсудить, каким образом председательство Вильнюса может способствовать дальнейшему развитию отношений между ЕС и Азербайджаном", - отметил посол.