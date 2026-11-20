Английская Премьер-лига (АПЛ) утвердила даты начала и завершения сезона-2027/28.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Новый сезон чемпионата Англии по футболу стартует 13 августа 2027 года, а заключительный тур состоится 21 мая 2028 года. Все матчи последнего тура традиционно начнутся одновременно.

Перерыв между двумя сезонами составит 75 полных дней. При этом чемпионат завершится за неделю до финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках сезона 33 тура пройдут в выходные дни, еще пять - в середине недели.

Кроме того, в период рождественских и новогодних праздников интервал между турами составит не менее 60 часов. Такое решение принято в соответствии с обязательствами лиги перед клубами по снижению нагрузки на футболистов в зимний период.