Белый дом назначил Кирстен Дэвис новым национальным директором по кибербезопасности США вместо покинувшего эту должность Шона Кэрнкросса.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"У Кирстен есть весь необходимый опыт для успешной работы на этой должности, и ее кандидатура уже была утверждена Сенатом", - заявил представитель американской администрации.

Ранее Дэвис занимала должность главного советника министра обороны США Пита Хегсета по вопросам управления информацией, информационных технологий, кибербезопасности и обеспечения достоверности информации.

До прихода в администрацию президента США Дональда Трампа она работала в компании Unilever, где отвечала за обеспечение киберустойчивости глобальных операций одного из крупнейших в мире производителей потребительских товаров.