Американская технологическая компания Anthropic в первый день торгов после первичного публичного размещения акций (IPO) временно обогнала SpaceX по оценочной рыночной стоимости, достигнув отметки в $2,07 трлн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

По состоянию на 20:48 по бакинскому времени 19 ноября стоимость акций Anthropic выросла на 38,55% относительно цены размещения и достигла $115 за ценную бумагу.

По оценке газеты The Wall Street Journal, общее количество акций Anthropic с учетом потенциального выпуска дополнительных ценных бумаг может составить около 18 млрд.

Исходя из этой оценки, на пике торгов Anthropic заняла шестое место среди крупнейших компаний мира по рыночной стоимости, обойдя SpaceX, которая вышла на биржу в июне. Аналогичный показатель SpaceX на тот момент составлял $1,99 трлн.

Однако к закрытию торговой сессии стоимость акций Anthropic снизилась до $97,17, что на 17,07% выше цены первичного размещения.

В результате оценочная рыночная стоимость Anthropic составила около $1,749 трлн, тогда как аналогичный показатель SpaceX достиг $1,965 трлн.