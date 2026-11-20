Торги на Токийской фондовой бирже открылись резким снижением котировок на фоне падения американского фондового рынка.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, после открытия торгов индекс Nikkei 225, отражающий динамику стоимости акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 4,55%, до 56 740,37 пункта.

По оценкам японских аналитиков, негативная динамика обусловлена снижением фондовых индексов США по итогам предыдущей торговой сессии.

Одной из возможных причин падения котировок издание называет перераспределение инвестиционных средств в пользу акций американской технологической компании Anthropic, которая накануне вышла на биржу Nasdaq.

Напомним, по итогам первой торговой сессии акции Anthropic подорожали на 17,07%, тогда как индекс Nasdaq снизился на 2,25%.