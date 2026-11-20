Заявления США о разработке Тегераном биологического и химического оружия направлены на создание предлога для военного вторжения.

Как сообщает Report, с таким утверждением выступил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"После масштабной кампании вокруг так называемой иранской ядерной угрозы американские официальные лица теперь заявляют о якобы имеющихся признаках разработки Ираном биологического или химического оружия. Неужели американские чиновники действительно надеются, что мир забыл знаменитое выступление Колина Пауэлла в Совете Безопасности ООН в 2003 году, когда он продемонстрировал небольшой флакон в качестве "наглядного доказательства" угрозы, исходящей от иракского оружия массового уничтожения? Этот эпизод стал символом одного из крупнейших провалов разведки и политического обмана в современной истории.

И вот теперь мы сталкиваемся с новыми злонамеренными обвинениями и нарративом, построенным на той же лжи", - написал он в социальной сети X.

В 2003 году США обвинили Ирак в обладании оружием массового уничтожения. Комиссия ООН, проверявшая эти сведения, не обнаружила никаких следов такого оружия. Несмотря на это, США начали военное вторжение в страну, однако в ходе операции ни химического, ни биологического оружия в Ираке обнаружено не было.