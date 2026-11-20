В Ливане пятерым членам "Хезболлах" предъявили обвинения в угрозе госбезопасности
- 20 ноября, 2026
- 01:16
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Верховный военный прокурор Ливана Клод Ганем предъявил обвинения пяти членам движения "Хезболлах" в посягательстве на государственную безопасность.
Как передает Report, об этом сообщил портал Naharnet со ссылкой на судебные источники.
По данным следствия, задержанные 10 ноября в горном районе Бшерре командиры движения занимались вербовкой и подготовкой новых бойцов.
Им инкриминируются создание незаконного военизированного формирования и хранение оружия, что в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Ливана представляет угрозу государственной безопасности.
Задержанных также подозревают в подготовке диверсионной операции.
Кроме того, 19 ноября Ганем вызвал на допрос еще трех представителей "Хезболлах", в том числе руководителя движения на севере Ливана шейха Риду Ахмеда.