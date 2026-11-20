Внутренняя компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США по-прежнему недоступна после технического сбоя, произошедшего 17 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, из-за технических неполадок часть сотрудников ведомства третий день подряд вынуждена работать удаленно.

Отмечается, что сбой создал определенные неудобства в работе агентства, однако не отразился на его деятельности в сфере радиоэлектронной разведки по всему миру и обеспечения кибербезопасности.