Сбой во внутренней сети АНБ США продолжается третий день
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 02:23
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Внутренняя компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США по-прежнему недоступна после технического сбоя, произошедшего 17 ноября.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, из-за технических неполадок часть сотрудников ведомства третий день подряд вынуждена работать удаленно.
Отмечается, что сбой создал определенные неудобства в работе агентства, однако не отразился на его деятельности в сфере радиоэлектронной разведки по всему миру и обеспечения кибербезопасности.
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