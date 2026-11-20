Посол Азербайджана в Эстонии Немат Нагдалиев вручил верительные грамоты президенту страны Юлле Мадизе.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-эстонских отношений.

"Азербайджан является надежным партнером Европы, Европейского союза и Эстонии. Мы придаем большое значение развитию нашего партнерства на основе конструктивного диалога, взаимного уважения и практического сотрудничества", - отметил посол.

Нагдалиев подчеркнул, что для него большая честь представлять Азербайджан в Эстонии, и выразил готовность содействовать дальнейшему укреплению и динамичному развитию отношений между двумя странами.

Дипломат также поблагодарил президента Эстонии за теплый прием и содержательную беседу.