Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эстонии
- 20 ноября, 2026
- 00:42
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Посол Азербайджана в Эстонии Немат Нагдалиев вручил верительные грамоты президенту страны Юлле Мадизе.
Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-эстонских отношений.
"Азербайджан является надежным партнером Европы, Европейского союза и Эстонии. Мы придаем большое значение развитию нашего партнерства на основе конструктивного диалога, взаимного уважения и практического сотрудничества", - отметил посол.
Нагдалиев подчеркнул, что для него большая честь представлять Азербайджан в Эстонии, и выразил готовность содействовать дальнейшему укреплению и динамичному развитию отношений между двумя странами.
Дипломат также поблагодарил президента Эстонии за теплый прием и содержательную беседу.