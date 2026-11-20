В Азербайджане 20 ноября отмечается День города Агдам.

Как сообщает Report, в этом году исполняется шесть лет со дня освобождения города от армянской оккупации.

В результате блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне Агдам был освобожден от оккупации без единого выстрела.

27 сентября 2020 года азербайджанская армия начала широкомасштабное контрнаступление за освобождение исконных земель. В ходе боевых действий Вооруженные силы Азербайджана освобождали территории, долгие годы находившиеся под оккупацией, село за селом, пядь за пядью. Каждый освобожденный населенный пункт становился стратегической позицией для дальнейшего вытеснения противника из соседних населенных пунктов.

Поскольку Агдам был полностью заминирован противником, на этом направлении была сосредоточена основная часть оккупационных войск Армении и здесь были возведены самые прочные укрепления, было решено не вести широкомасштабных боевых действий в этом направлении.

В результате успешных операций, проведенных Вооруженными силами Азербайджана на других направлениях, силы противника в Агдаме оказались в полуокружении.

В конечном итоге военно-политическое руководство Армении, осознав невозможность противостоять мощи и силе азербайджанской армии, а также понеся значительные потери в живой силе и военной технике, было вынуждено подписать акт о капитуляции.

В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, Агдамский район 20 ноября был возвращен Азербайджану. Таким образом, город Агдам, находившийся под оккупацией 27 лет, был освобожден от армянских оккупантов без единого выстрела, в городе был поднят флаг Азербайджана.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, День города Агдам отмечается ежегодно 20 ноября.

Агдам был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 23 июля 1993 года. Оккупанты захватили 846,8 квадратных метров или 77,4% территории Агдама, расположенного в самом сердце Карабаха, - 1 город и 80 сел. Под оккупацией оказались 26 из 38 колхозов и совхозов, 105 из 129 объектов здравоохранения, 74 из 108 школ, 199 из 271 домов культуры, 14 из 17 мечетей, 24 строительные организации, 67 предприятий. Многочисленные исторические памятники Агдама, образцы культуры, архитектуры были варварски разрушены армянскими оккупантами. В боях в Агдаме пали 6 000 шехидов, 16 из которых являются Национальными героями Азербайджана.