Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать решений о последующих шагах в отношении Ирана до нового года.

Как передает Report, об этом он заявил в коротком телефонном интервью Axios.

"Я не тороплюсь с принятием каких-либо решений по Ирану. Мы посмотрим, что произойдет после начала 2027 года", - сказал Трамп.

По утверждению портала, позиция главы Вашингтонской администрации может означать его желание дать больше времени кампании экономического давления и морской блокады против Ирана. В то же время Трамп намекнул, что если Иран не пойдет на уступки до конца 2026 года, у него остается возможность применить силу до начала работы нового состава Конгресса США.

Зарубежные медиа утверждают, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытается убедить США возобновить удары по Ирану, однако Трамп не торопится с принятием решения.