Tramp: İranla bağlı qərar qəbul etməkdə tələsmirəm
- 20 noyabr, 2026
- 00:19
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp yeni ilə qədər İranla bağlı növbəti addımlar barədə qərar verməyəcəyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə telefonla "Axios"a qısa müsahibəsində bildirib.
"İranla bağlı hər hansı qərar qəbul etməkdə tələsmirəm. Görək 2027-ci ilin əvvəlindən sonra nə olacaq", - Tramp bildirib.
Portalın məlumatına görə, Vaşinqton administrasiyasının mövqeyi onun İrana qarşı iqtisadi təzyiq kampaniyasına və dəniz blokadasına daha çox vaxt ayırmaq istəyini göstərə bilər. Eyni zamanda, Tramp İranın 2026-cı ilin sonuna qədər güzəştə getməyəcəyi təqdirdə, ABŞ-nin yeni Konqresinin işini başlayana qədər güc tətbiq etmək seçimini saxlayacağına işarə edib.
Xarici mediada İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun ABŞ-ni İrana qarşı zərbələri bərpa etməyə inandırmağa çalışdığı, lakin Trampın qərar qəbul etməkdə tələsmədiyi iddia olunur.