Акции Anthropic выросли на 17% в первый день торгов на Nasdaq
Экономика
- 20 ноября, 2026
- 01:46
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Акции американской технологической компании Anthropic по итогам первой торговой сессии после выхода на биржу Nasdaq подорожали на 17,07%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
В рамках первичного публичного размещения акций (IPO) Anthropic установила цену на уровне $83 за ценную бумагу.
В первые минуты торгов стоимость акций компании выросла на 34,55%, достигнув $111,68. Впоследствии котировки скорректировались, и к закрытию торговой сессии 19 ноября цена одной акции составила $97,17.
Рост стоимости ценных бумаг Anthropic произошел на фоне общего снижения американского фондового рынка. Индекс Nasdaq по итогам торгов потерял 2,25%, опустившись до 23 879,19 пункта.
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