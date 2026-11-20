Акции американской технологической компании Anthropic по итогам первой торговой сессии после выхода на биржу Nasdaq подорожали на 17,07%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В рамках первичного публичного размещения акций (IPO) Anthropic установила цену на уровне $83 за ценную бумагу.

В первые минуты торгов стоимость акций компании выросла на 34,55%, достигнув $111,68. Впоследствии котировки скорректировались, и к закрытию торговой сессии 19 ноября цена одной акции составила $97,17.

Рост стоимости ценных бумаг Anthropic произошел на фоне общего снижения американского фондового рынка. Индекс Nasdaq по итогам торгов потерял 2,25%, опустившись до 23 879,19 пункта.