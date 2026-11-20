"Anthropic"in səhmləri "Nasdaq"da ticarətin ilk günündə 17 % artıb
Biznes
- 20 noyabr, 2026
- 02:01
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Amerikanın "Anthropic" texnologiya şirkətinin səhmləri "Nasdaq" birjasına çıxarıldıqdan sonra ilk ticarət sessiyasının nəticələrinə görə 17,07 % artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Nasdaq" birjasındakı hərrac məlumatları göstərir.
İlkin kütləvi təklifin bir hissəsi olaraq, "Anthropic" qiymətli kağız üçün qiyməti 83 dollar təyin edib.
Hərracın ilk dəqiqələrində şirkətin səhm qiyməti 34,55 % artaraq, 111,68 dollara çatıb. Sonra kotirovkalar tənzimlənib və 19 noyabr ticarət sessiyasının bağlanışında bir səhmin qiyməti 97,17 dollar təşkil edib.
"Anthropic"in səhm qiymətindəki artım ABŞ-nin fond bazarında ümumi eniş fonunda baş verib. "Nasdaq" indeksi 2,25 % itirərək 23.879,19 bəndə düşüb.
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