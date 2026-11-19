Спасательные работы после взрыва в жилом здании в поселке Поничала в Тбилиси продолжаются.

Как сообщает грузинское бюро Report, спасатели расчищают вход в здание от обломков.

Согласно информации, здание находится в аварийном состоянии, и из-за опасности обрушения работы по расчистке временно приостановлены.

По словам местных жителей, под завалами могут находиться до 7 человек, включая детей.

На место происшествия также прибыли родственники жильцов дома.

Предполагается, что взрыв произошел в результате утечки природного газа. Точная причина инцидента пока неизвестна.

По словам министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, в результате инцидента четыре человека, включая ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

11:47

В жилом здании в поселке Поничала в Тбилиси произошел взрыв из-за утечки природного газа.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел страны, в результате инцидента пострадали четыре человека, включая одного ребенка.

Пострадавшие в сознании были доставлены в больницу.

По словам руководителя ожогового центра Гуги Кашибадзе, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и размещен в реанимацию.

На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы.