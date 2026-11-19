Под завалами в Тбилиси могут находиться люди - Обновлено
- 19 ноября, 2026
- 12:25
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Спасательные работы после взрыва в жилом здании в поселке Поничала в Тбилиси продолжаются.
Как сообщает грузинское бюро Report, спасатели расчищают вход в здание от обломков.
Согласно информации, здание находится в аварийном состоянии, и из-за опасности обрушения работы по расчистке временно приостановлены.
По словам местных жителей, под завалами могут находиться до 7 человек, включая детей.
На место происшествия также прибыли родственники жильцов дома.
Предполагается, что взрыв произошел в результате утечки природного газа. Точная причина инцидента пока неизвестна.
По словам министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, в результате инцидента четыре человека, включая ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В жилом здании в поселке Поничала в Тбилиси произошел взрыв из-за утечки природного газа.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел страны, в результате инцидента пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Пострадавшие в сознании были доставлены в больницу.
По словам руководителя ожогового центра Гуги Кашибадзе, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и размещен в реанимацию.
На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы.