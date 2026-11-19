Tbilisidə yaşayış binasında partlayış olub, xəsarət alanlar var
Region
- 19 noyabr, 2026
- 11:18
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Tbilisinin Poniçala qəsəbəsində təbii qaz sızması nəticəsində yaşayış binasında partlayış baş verib.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb, biri azyaşlıdır. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Onların hər üçünün huşunun yerində olduğu bildirilib.
Yanıq Mərkəzinin rəhbəri Quqa Kaşibadzenin sözlərinə görə, yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır. O, mərkəzin reanimasiya şöbəsində müalicə olunur.
Hadisə yerində yanğınsöndürmə və xilasetmə xidmətinin əməkdaşları çalışır. Xilasetmə əməliyyatı davam etdirilir.
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