Президент Бразилии подписал указ о переходе на пятидневную рабочую неделю
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 23:39
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва утвердил указ об отмене шестидневной рабочей недели и переходе на пятидневный график.
Как передает Report, об этом сообщает портал G1 со ссылкой на официальный вестник страны.
По словам министра труда Бразилии Луиса Маринью, в 2027 году также планируется сократить продолжительность рабочей недели с 44 до 40 часов для сотрудников, работающих пять дней в неделю.
Отмечается, что это первое масштабное сокращение рабочего времени в стране за последние 38 лет. Предыдущие изменения были внесены в 1988 году, когда после принятия новой Конституции продолжительность рабочей недели уменьшили с 48 до 44 часов.
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