Вьетнамские медиа уделили большое внимание визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ханой, начавшемуся 19 ноября.

Как сообщает Report, авторитетные газеты, новостные порталы и интернет-издания опубликовали многочисленные статьи и новостные материалы, посвященные важной роли дипломатии на уровне глав государств в развитии двусторонних связей, а также отношениям стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом.

В статье издания Vietnam+ под заголовком "Углубление и повышение эффективности стратегического партнерства между Вьетнамом и Азербайджаном" подчеркивается, что визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам открывает возможности для практической реализации стратегического партнерства посредством развития сотрудничества двух стран в энергетике, торговле и многих других сферах.

Рассказывая об истории дружбы двух народов, авторы статьи отмечают, что ее основы были заложены визитами президента Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году. Отмечается, что Азербайджан на протяжении всего пути своего развития неизменно оказывал Вьетнаму искреннюю поддержку и проявлял симпатию к нему, а Вьетнам всегда высоко ценил дружественные отношения и сотрудничество с Азербайджаном. В статье также подчеркивается вклад состоявшихся за эти годы визитов на высшем и высоком уровнях в развитие двусторонних отношений.

В статье "Сохранение и укрепление традиций дружбы между Вьетнамом и Азербайджаном", опубликованной на сайте BACNINHTV, отмечается, что сотрудничество двух стран, история которого насчитывает более 30 лет, неразрывно связано с укреплением политического доверия. За десятилетия партнерства страны выстроили отношения традиционной дружбы и многопланового сотрудничества, основанные на политическом доверии, равноправии и взаимном уважении.

В аналогичной статье на сайте газеты Nhân Dân ("Народ") подчеркивается, что в прошлом году, опираясь на традиционную дружбу и широкий потенциал сотрудничества, две страны вывели отношения на уровень стратегического партнерства. Это стало историческим этапом в развитии взаимодействия, продемонстрировав политическую волю и единство взглядов лидеров обеих стран на перспективы двусторонних отношений. Отмечается, что новый формат партнерства позволил еще больше повысить эффективность сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики.

В статье портала Vietnam.vn под заголовком "Вьетнам и Азербайджан: укрепление дружбы во имя светлого будущего" отмечается, что отношения двух стран прошли долгий путь – от нефтяных скважин на побережье Каспийского моря до современных ветряных и солнечных электростанций, от исторического визита президента Хо Ши Мина до изучения вьетнамскими компаниями инвестиционных проектов в Кавказском регионе. Подчеркивается, что дружба, которая укрепляется уже более 60 лет, открывает путь к новому, более содержательному и перспективному этапу сотрудничества. Официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам позволит обеим странам оценить пройденный путь и определить новые горизонты взаимодействия.

Статьи на аналогичную тему опубликовал и ряд других вьетнамских медиа.