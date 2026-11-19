Азербайджан выразил соболезнования Грузии в связи со взрывом в жилом доме в Тбилиси.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены известием о трагическом взрыве в жилом доме в Тбилиси.

Выражаем самые искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия.

Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - говорится в публикации.

Напомним, что в поселке Поничала в Тбилиси в результате утечки природного газа произошел взрыв в жилом доме.