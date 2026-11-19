МИД Азербайджана: Мы глубоко опечалены трагическим взрывом в жилом доме в Тбилиси
Внешняя политика
- 19 ноября, 2026
- 21:33
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Азербайджан выразил соболезнования Грузии в связи со взрывом в жилом доме в Тбилиси.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
"Мы глубоко опечалены известием о трагическом взрыве в жилом доме в Тбилиси.
Выражаем самые искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия.
Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - говорится в публикации.
Напомним, что в поселке Поничала в Тбилиси в результате утечки природного газа произошел взрыв в жилом доме.
XİN: Tbilisidə baş vermiş faciəvi partlayış xəbərindən dərin kədər hissi keçiririk
Azerbaijan MFA offers condolences over deadly explosion in Tbilisi
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