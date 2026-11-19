Великобритания и Норвегия выделят более 100 млн фунтов стерлингов на строительство двух современных боевых катеров для Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского правительства.

Согласно плану, катера оснастят современными системами противовоздушной обороны, ракетными комплексами и средствами самообороны.

В Лондоне отметили, что суда также будут способствовать защите Черноморского зернового коридора, обеспечивающего экспорт украинской продукции и имеющего важное значение для экономики страны и глобальной продовольственной безопасности.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что новые катера "не только укрепят оборону Черного моря, но и поддержат европейскую безопасность".

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 260 млн фунтов стерлингов, включающий дальнобойные беспилотники, способные преодолевать расстояние более 1000 км.