Британия и Норвегия профинансируют строительство боевых катеров для Украины
- 19 ноября, 2026
- 21:15
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Великобритания и Норвегия выделят более 100 млн фунтов стерлингов на строительство двух современных боевых катеров для Украины.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского правительства.
Согласно плану, катера оснастят современными системами противовоздушной обороны, ракетными комплексами и средствами самообороны.
В Лондоне отметили, что суда также будут способствовать защите Черноморского зернового коридора, обеспечивающего экспорт украинской продукции и имеющего важное значение для экономики страны и глобальной продовольственной безопасности.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что новые катера "не только укрепят оборону Черного моря, но и поддержат европейскую безопасность".
Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 260 млн фунтов стерлингов, включающий дальнобойные беспилотники, способные преодолевать расстояние более 1000 км.